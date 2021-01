Dramatische Corona-Lage in Großbritannien

Top-Arzt warnt im Video: "Es gibt Krankenhäuser, die stehen vor dem Kollaps"

In London wurde der Katastrophenfall ausgerufen, doch die Corona-Lage ist auch in anderen Teilen des Landes katastrophal. Es droht der Zusammenbruch des Gesundheitssystems. (Quelle: t-online)

In Großbritannien appellieren Politiker und Behörden an die Menschen, zuhause zu bleiben, sich zu isolieren. Denn die Corona-Zahlen steigen dramatisch. London rief aufgrund einer Inzidenz von über 1.000 sogar den Katastrophenfall aus. Doch auch in anderen Teilen des Landes ist die Lage alarmierend. "Es gibt Krankenhäuser, die stehen kurz vor dem Kollaps", warnt der Präsident des Royal College of Physicians, Andrew Goddard.

Wie dramatisch die Lage in Großbritannien tatsächlich ist und was Krankenschwestern und Top-Ärzte berichten, sehen Sie in unserem Video oben. Sie finden den Beitrag auch hier.