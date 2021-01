Autobahn gesperrt

Wagen fliegt 25 Meter durch die Luft – zwei Menschen sterben

26.01.2021, 07:53 Uhr | dpa

In Oberbayern ist es zu einem furchtbaren Unfall gekommen: Ein Wagen ist von der Autobahn abgekommen und über einen Parkplatz in einen Baum geschleudert worden. Die beiden Insassen starben.

Ein Auto ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 95 in Oberbayern 25 Meter durch die Luft geflogen und in einer Baumgruppe gelandet. Die beiden Insassen starben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 23-Jähriger aus München war am Montag mit seinem Wagen bei Antdorf (Landkreis Weilheim-Schongau) aus bisher unbekannter Ursache von der Autobahn abgekommen, über einen gesperrten Parkplatz geschleudert und über eine Leitplanke in die Luft katapultiert worden.

Bei dem Aufprall in drei Metern Höhe in der Baumgruppe wurden der Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto eingeklemmt. Dieses wurde so deformiert, dass die Rettungskräfte ihnen nicht helfen konnten. Die beiden starben an der Unfallstelle. Sie konnten erst befreit werden, nachdem die Feuerwehr das Auto aus den Bäumen geschnitten hatte. Die Autobahn war an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.