Wetter-Kolumne im Video

Hier wird es am Wochenende besonders kalt

Zahlreiche Sonnenstunden bei allerdings bitterkalten Temperaturen: Das Wochenende lädt zu ausgedehnten Winterausflügen ein. In einer Region Deutschlands wird es nicht ganz so schön.

Dichtes Schneetreiben, eisiger Wind und jede Menge Chaos auf den Straßen: Das vergangene Wochenende lud wirklich nicht zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Das sieht in den kommenden Tagen ganz anders aus. Zahlreiche Sonnenstunden lassen die eisigen Temperaturen nicht so schlimm erscheinen. Nur eine Region schaut beim fantastischen Winterwochenende ein wenig in die Röhre. Welche das ist und wie das Wetter bei Ihnen wird, verrät Ihnen Michaela Koschak im Video oben oder hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene.

Einen wichtigen Hinweis zu Ausflügen in die deutsche Winterlandschaft sehen Sie in ihrer aktuellen Videokolumne oben im Artikel.