Virologe Streeck: "Coronavirus wird als lästiger Schnupfen bleiben"

Zukunft von SARS-CoV-2

Virologe Streeck im Video: "Coronavirus wird als lästiger Schnupfen bleiben"

Wie kann eine Zukunft mit Corona aussehen? Das Virus wird bleiben, sagt der bekannte Virologe Hendrik Streeck jetzt in einem Video-Interview – doch es wird sich verändern.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck glaubt, dass SARS-CoV-2 langfristig ein alter Bekannter unter den Viren werden wird. "Es wird heimisch werden, wie alle anderen vier Coronaviren", sagt er im Video-Interview. Er gehe aber davon aus, dass es eher ein lästiger Schnupfen in den Herbst- und Wintermonaten werde.

In der Debatte um mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen spricht sich Streeck für Stufenpläne aus, die am tatsächlichen Verlauf des Infektionsgeschehens und nicht an zeitlichen Daten ausgerichtet sind. So hätten es alle gleichermaßen in der Hand, das weitere Vorgehen in der Pandemie zu steuern.

Wie Streeck die Zukunft im Umgang mit dem Coronavirus einschätzt, warum es bisher kein Medikament gegen SARS-CoV-2 gibt und was er von den verfügbaren Impfstoffen hält, sehen Sie im Video oben. Sie finden den Beitrag auch, wenn Sie hier klicken.