Das Coronavirus und seine Mutationen haben Europa weiter im Griff. In vielen Ländern gelten Einschränkungen oder strenge Lockdowns. Auch Deutschland kämpft mit strikten Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Varianten und steht im europäischen Vergleich recht gut da. Doch obwohl die 14-Tage-Inzidenz seit Wochen rückläufig ist und die Lage in vielen Ländern stabil scheint, fallen einige Staaten zuletzt mit besonders stark steigenden Infektions- und Todeszahlen auf. Einige dieser Hotspots grenzen unmittelbar an Deutschland.

Datenquelle der t-online-Animationen

Für die Corona-Zahlen nutzen wir die renommierte Datenquelle Our World in Data. Die Online-Publikation erforscht Daten, um laut eigener Aussage "Fortschritte bei den größten Problemen der Welt zu erzielen". Ob Fallzahlen, Impfquote, Hospitalisierungsrate, Sterblichkeit oder Tests: Weltweit werden hier die Daten rund um die Corona-Pandemie erhoben. Dabei sind die Forscher freilich immer von den Meldungen aus dem jeweiligen Land abhängig.

Our World in Data gehört zur Oxford Martin School, die zur sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Oyford ehört. Auch Universitäten wie Harvard und Cambridge, internationale Medien wie die BBC, CNN, der Guardian oder die New York Times und wissenschaftliche Puiblikationen wie Science und Nature nutzen die Daten von Our World in Data.