Wetter in Deutschland

Der erste Sturm des Jahres steht bevor

09.03.2021, 18:23 Uhr | Von Nilofar Eschborn

Die Großwetterlage in Deutschland stellt sich um, Tiefdruckgebiete bestimmen die Temperaturen. Zum Wochenstart gibt es Regen und Schnee, dann wird es stürmisch in Deutschland. (Quelle: t-online)

Frühlingsgefühle? Die lässt das Sturmtief "Klaus" in den kommenden Tagen erst mal verfliegen. In Teilen Deutschlands werden sogar orkanartige Böen erwartet. Wo Sie mit Sturm rechnen müssen, zeigt t-online im Video.

So manche Teile Deutschlands mögen wohl noch nicht erahnen, dass es bald einen gewaltigen Wetterwechsel geben wird. Während der Nordosten Deutschlands am Dienstag noch blauen Himmel und Sonnenschein genießt, bedeckt den Nordwesten des Landes bereits ein Niederschlagsgebiet. Die Temperaturen bewegen sich dabei von der Küste bis zur Alpenregion auf ähnlichem Niveau. Die Aussichten im Detail:

Die Höchsttemperaturen klettern am Dienstag auf 7 Grad in Dresden, auf 6 Grad in München und auf 5 Grad in Hamburg. Tiefstwerte sind am Mittwochmorgen in Südbayern und Sachsen zu erwarten. Hier fallen die Temperaturen auf minus 5 und minus 6 Grad.

Sturmtief "Klaus" erreicht Deutschland

In den kommenden Tagen wird es zunehmend wechselhaft und windig. Nicht ohne Grund, weiß der Meteorologe Tobias Posch vom Wetterdienst DTN: "Am Donnerstag erreicht Sturmtief 'Klaus' das Land." Zu erwarten seien Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h. In einigen Teilen des Landes werden sogar Orkanböen mit über 120 km/h erwartet.

Am Mittwoch, so der Deutsche Wetterdienst (DWD), bringt Zwischenhoch "Luitgard" allerdings noch die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm mit Temperaturen von 5 Grad in Ostvorpommern und bis 13 Grad am Oberrhein. Im Südwesten und östlich der Elbe ist es auch noch einmal länger sonnig. Allerdings macht sich der Wetterwechsel im Westen und Nordwesten in der zweiten Tageshälfte mit auffrischendem Südwind bemerkbar, an der Nordsee werden erste stürmische Böen erwartet.

Orkanartige Böen im Küstenbereich

Diese Böen dürften dann ein Vorgeschmack auf das Kommende sein, denn gerade im Küstenbereich kann das Sturmtief "Klaus" mit orkanartigen Böen auftreten, ebenso wie in den Bergen. Am Donnerstagnachmittag sind orkanartige Böen auch auf dem Brocken im Harz zu erwarten. Ein großflächiges Unwettergeschehen sei allerdings nicht zu erwarten, sagte ein DWD-Sprecher. Waldspaziergänge sollten dennoch vermieden werden. In Begleitung des Sturmtiefs kommen Regen, wechselhaftes Schauerwetter und einzelne Graupelgewitter.

Einen Vorteil kann der Meteorologe Tobias Posch dem Sturmtief jedoch abgewinnen: "Mit dem Sturm steigen die Temperaturen im Land deutlich an", erklärt er. Flächendeckend sollen sie auf zweistellige Werte klettern.