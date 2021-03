Polizei ermittelt

Tote Frau aus Hafenbecken in Leer geborgen

15.03.2021, 08:07 Uhr | t-online, mk

Rettungskräfte und Polizei am Hafenbecken in Leer: Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Unfall, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. (Quelle: Feuerwehr Landkreis Leer/dpa)

Das Hafenbecken im ostfriesischen Leer hat an vielen Stellen keine Absperrungen. Das ist ist einer Frau nun offenbar zum Verhängnis geworden. Passanten entdeckten ihre Leiche im Wasser.

Im niedersächsischen Leer haben Helfer die Leiche einer Frau aus dem Hafenbecken geborgen. Das bestätigte die Feuerwehr der "Bild"-Zeitung. Die Frau sei vermutlich in Wasser gestürzt, da es am Hafen an vielen Stellen keine Absperrungen gebe.

Passanten hatten den leblosen Körper demnach am Sonntagabend im Wasser treiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr barg die Leiche von einem aus Boot aus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.