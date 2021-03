Alarmierende Entwicklung

Animation zeigt: Welchen Hintergrund haben die Deutschen, die an Covid-19 sterben?

Todesfälle in Deutschland: Daten zur Übersterblichkeit zeigen die am stärksten betroffenen Gruppen und offenbaren damit auch noch ein anderes Corona-Problem. (Quelle: t-online)

Immer noch sterben viele Menschen an den Folgen von Covid-19. Doch gibt es noch eine Übersterblichkeit durch Corona? Die Todesfälle offenbaren ein zusätzliches großes Problem.

In Deutschland wurden bisher fast 75.000 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion registriert. Die Wucht der zweiten Corona-Welle zum Ende des letzten Jahres sorgte dafür, dass die Todeszahlen um mehr als 35 Prozent über den Sterbefällen der Vorjahre lagen.

Mittlerweile sinkt die Anzahl der täglich übermittelten Todesfälle. Doch sterben durch das Virus auch aktuell statistisch noch immer mehr Menschen als in den Vorjahren? Animationen von t-online schlüsseln auf, wie sich die Kurve zur Übersterblichkeit in Deutschland zuletzt verändert hat. Die Daten zum Hintergrund der Menschen zeigen auch noch ein anderes Corona-Problem in unserer Gesellschaft.

Wie genau sich die Übersterblichkeit zuletzt entwickelt hat, wie viele Covid-19-Todesfälle pro Tag noch registriert werden und wie stark bestimmte Gruppen in Deutschland von den Sterbefällen betroffen sind, sehen Sie in der Animation im Video unter diesem Link oder oben im Artikel.