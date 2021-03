Bedenkliche Corona-Entwicklung

Animation zeigt: In diesen Altersgruppen steigen die Infektionen besonders stark

Welche Altersgruppen stecken sich am häufigsten an? Diese Animation gibt Antworten und zeigt einen bedenklichen Trend in drei Gruppen. (Quelle: t-online)

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen deutlich an. Daten in der Video-Animation von t-online zeigen eine Zweiteilung der Bevölkerung und einen auffälligen Trend in drei Altersgruppen. (Quelle: t-online)

Bedenklicher Trend: In diesen Altersgruppen steigen die Corona-Infektionen dramatisch

Die Corona-Zahlen nehmen deutlich zu. Doch die Video-Animation von t-online zeigt: Nicht alle Altersgruppen sind gleichermaßen stark betroffen.

Das Chaos um die Osterruhe und die anhaltende Diskussion um weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie machen deutlich, wie ernst die Lage in Deutschland nach wie vor ist. Seit Mitte Februar steigen die Infektionszahlen wieder an, die bundesweite Inzidenz hat die kritische 100er-Marke überschritten. Eine Betrachtung aktueller Daten des Robert Koch-Instituts zeigt allerdings, dass die Corona-Infektionen nicht in allen Altersgruppen gleich stark zunehmen. Es ergibt sich eine Zweiteilung der Bevölkerung. Drei Altersgruppen zeigen dabei eine besonders bedenkliche Entwicklung.

Wie sich die Infektionszahlen in den unterschiedlichen Altersgruppen entwickeln, welche Trends sich dort abzeichnen und wo die Grenze zwischen zwei klar erkennbaren Gruppierungen in der Bevölkerung verläuft, erfahren Sie in unserer Animation oben. Sie können sich den Beitrag auch direkt hier ansehen.