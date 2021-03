Knall kilometerweit zu hören

Ölraffinerie explodiert in Indonesien

28.03.2021, 23:36 Uhr | t-online, wan

Die Raffinerie der Ölfirma Pertamina in Balongan, Indonesien (Archivbild). In der Anlage hat es eine massive Explosion gegeben. (Quelle: Reuters)

Nach lokalen Medienberichten gab es in einer Ölraffinerie in der indonesischen Region Indramayu am Sonntag eine massive Explosion. Die Flammen waren weithin zu sehen. Die Zahl der Opfer und die Ursache sind noch unklar.

In der Ölverarbeitungs-Anlage PT Pertamina (Persero) in der indonesischen Stadt Balongan hat es am späten Sonntagabend (Ortszeit) zunächst ein Feuer gegeben, dann explodierten Teile der Raffinerie.

Mehrere Videos, die in sozialen Medien geteilt wurden, zeigen eine gewaltige Explosion, die sich in ein riesiges Feuer verwandelt. Laut lokalen Medien war der Knall unter Berufung auf Augenzeugen bis zu einem Radius von mehreren zehn Kilometern vom Ort des Geschehens zu hören.

"Gegen 00.30 Uhr (Ortszeit) gab es eine sehr starke Explosion. Die Häuser der Bewohner zitterten und einige hatten Glasscherben", sagte einer der Anwohner gegenüber der Webseite Teras Pendopo. Bewohner der nächstgelegenen Bezirke wurden Berichten zufolge evakuiert.

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar, die Rettungsarbeiten dauerten in der Nacht an.