Straßenverkehr

Verkehrstote: Rückgang am geringsten unter Zweiradfahrern

07.04.2021, 11:57 Uhr | dpa

Fahrzeuge fahren an einem sogenannten "Ghost Bike" vorbei, welches an einer Kreuzung in Hannover an einen tödlich verunglückten Fahrradfahrer erinnert. Foto: Moritz Frankenberg/dpa. (Quelle: dpa)