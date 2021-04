Vorfall in Niedersachsen

Video zeigt: Frau wird von Wolf verfolgt – und reagiert richtig

20.04.2021, 22:40 Uhr | t-online

Beim Gassigehen mit ihrem Hund im Raum Niedersachsen findet sich eine Frau in einer brenzligen Lage wieder: Vor ihr steht ein ausgewachsener Wolf. Als das Tier näher kommt, reagiert die Hundebesitzerin instinktiv.

Seit Jahren nimmt die Wolfspopulation in Deutschland zu. Bundesweit soll es mehr als 1.800 Wölfe geben, etwa 350 sollen in Niedersachsen leben. Die Landesregierung Niedersachsens warnt vor den Wildtieren. Bei einem Spaziergang im niedersächsischen Heidekreis näherte sich ein ausgewachsenes Tier nun einer Frau und ihrem Hund. Den Vorfall am 13. April zeichnete die Hundebesitzerin in einem Handy-Video auf.

Der jüngste Vorfall löste im Netz rege Diskussionen darüber aus, wie man sich in solchen Situationen verhalten sollte. Während einige Internet-User mit Häme auf das Video reagieren, warnt die Landesregierung vor den Wildtieren. Landesumweltminister Olaf Lies (SPD) sagte dazu: "Diese Begegnung zeigt sehr deutlich: Wölfe sind keine Kuscheltiere."

Wie genau die Hundebesitzerin mit der Situation umging und wie es ihr gelang, den Wolf in die Flucht zu schlagen, sehen sie hier oder oben im Video.