Metro-Brücke stürzt ein

Viele Tote und Verletzte bei U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt

04.05.2021, 07:59 Uhr | AFP, dpa, ds

Genau in dem Moment, als eine U-Bahn eine Brücke in Mexiko-Stadt überqueren wollte, kracht die Überführung in sich zusammen: Die Waggons rauschen in die Tiefe, mindestens 15 Personen sterben.

Beim Einsturz einer Metro-Brücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 15 Menschen getötet worden. 34 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, ist zu sehen, wie eine U-Bahn der Linie 12 am Montagabend (Ortszeit) über eine Brücke fährt, als diese plötzlich einstürzt.

Mehrere Waggons rauschten einige Meter in die Tiefe und stießen miteinander zusammen. Unter dem eingestürzten Abschnitt der Überführung am Bahnhof Olivos am südöstlichen Rand der Metropole waren Autos unterwegs gewesen. Rettungskräfte holten Passagiere zunächst mit einer Leiter aus den herabhängenden Waggons. Wegen der instabilen Lage des Zugs mussten die Rettungsarbeiten laut Sheinbaum unterbrochen werden.

Anwohner hatten Berichten zufolge bereits vor Jahren Schäden an Pfeilern entlang der Strecke der U-Bahnlinie 12 angeprangert. Es hatte demnach auch Vorwürfe der Korruption beim Bau der Strecke gegeben. Im Jahr 2014, nicht lange nach der Einweihung der Linie 12, war der Betrieb für Reparaturen monatelang unterbrochen worden.