Vergiftung mit Kohlenmonoxid

22-Jähriger stirbt nach illegaler Feier in Kaserne

05.05.2021, 15:08 Uhr | AFP

Mehrere junge Menschen haben in Bayern illegal gefeiert und dabei ein Stromaggregat laufen lassen. Für einen endete das tödlich, zwei andere überlebten.

Nach einer Kohlenmonoxidvergiftung bei einer illegalen Feier in einem ehemaligen Kasernengebäude in Bayern ist ein 22-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Würzburg und Schweinfurt mit. Zwei Verletzte im Alter von 23 und 24 Jahren konnten die Klinik demnach inzwischen verlassen. Der Vorfall hatte sich am Samstagmorgen ereignet.

Das Kohlenmonoxid stammte laut bisherigem Ermittlungsstand von einem motorgetriebenen Notstromaggregat. Die Behörden gehen davon aus, dass in dem leerstehenden ehemaligen Kasernengebäude in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld eine nächtliche Maifeier mit mehr als zehn Teilnehmern stattfand. Rettungskräfte waren am Samstagmorgen über drei Verletzte informiert worden und hatten die Betroffenen teilweise nicht mehr ansprechbar dort gefunden.