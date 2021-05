Spahn verkündet

Impfpriorisierung für Astrazeneca wird deutschlandweit aufgehoben

06.05.2021, 18:40 Uhr | das, t-online, rtr

Der Impfstoff Astrazeneca: In Deutschland ist die Priorisierung des Impfstoffes aufgehoben. (Quelle: Mat Zain/imago images)

Was in einigen Bundesländern bereits möglich ist, soll jetzt auch bundesweit gelten. Wer will, soll sich künftig mit Astrazeneca impfen lassen dürfen, unabhängig von der Priorisierung.

Die Impfpriorisierung für den Corona-Impfstoff von Astrazeneca wird bundesweit aufgehoben. Das verkündete Gesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag nach einer Sitzung der Gesundheitsminister der Länder. Unabhängig vom Alter und möglichen Vorerkrankungen sollen Impftermine mit dem Vakzin nun für alle Bundesbürger möglich sein. Ärztinnen und Ärzte in Praxen könnten nun entscheiden, wer wann mit dem Impfen drankomme und ob das Präparat von Astrazeneca das passende sei, so Spahn.

Auch soll die Zweitimpfung nicht mehr zwingend erst nach zwölf Wochen erfolgen, sagte der CDU-Politiker. Es liege dann im Ermessen des Arztes, wann der vollständige Impfschutz eintrete. Astrazeneca-Geimpfte müssten dann weniger lang warten bis zum Wegfall von Corona-Einschränkungen. Allerdings hätten Astrazeneca-Geimpfte im Fall einer früheren zweiten Spritze den Nachteil einer womöglich geringeren Wirksamkeit.

Impfangebot an Jugendliche bis Ende August

Die Wirksamkeit einer zweimaligen Impfung im Abstand von vier bis acht Wochen liege laut einem Bericht der europäischen Zulassungsbehörde EMA bei 50,4 Prozent. Bei zwölf und mehr Wochen steige sie auf 72,1 Prozent bis 82,4 Prozent an.

Gleichzeitig verkündete Spahn, dass man bis Ende August allen 12- bis 18-Jährigen ein Impfangebot machen will. Voraussetzung ist allerdings eine Freigabe des Impfstoffes von Biontech durch die europäische Arzneimittelagentur, über die vermutlich im Juni entschieden wird. Spahn halte die Zulassung des Mittels für die Altersgruppe für sehr wahrscheinlich. Biontech ist bisher der einzige Hersteller, der eine Zulassung für die Altersgruppe in Europa beantragt hat.