Unglück auf dem Main

Jetski-Fahrer gerät in Schiffsschraube – schwer verletzt

10.05.2021, 11:18 Uhr | t-online

Schwerer Unfall auf dem Main: Ein Jetski und ein Sportboot krachen ineinander. Ein Mann gerät unter das Boot in die Schiffsschraube und wird schwer verletzt.

Auf dem Main in Unterfranken sind am Sonntagnachmittag ein Jetski und ein Sportboot kollidiert. Der Fahrer des Jetskis geriet im Anschluss in die Schiffsschraube des Bootes und wurde schwer verletzt, wie der Bayerische Rundfunk auf seiner Internetseite berichtet.

Der Unfall passierte demnach gegen 15.40 Uhr in der Nähe einer Slipanlage bei Bergrheinfeld in Unterfranken. Dort werden Schiffe zu Wasser gelassen werden. Der 23-jährige Jetski-Fahrer wurde an den Beinen schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Sein Zustand sei stabil, so die Polizei gegenüber dem BR. Der Fahrer des Sportbootes erlitt einen Schock.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Sie hofft auf Zeugenhinweise.