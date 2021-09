Welttag der Suizidprävention

Überlebender im Video: "Ein Schock, im Gefängnis aufzuwachen"

Jährlich sterben in Deutschland rund 9.000 Menschen durch einen Suizid. Stefan Lange hat seinen Suizidversuch überlebt und hilft nun anderen Betroffenen. In der t-online-Serie "Frag mich" spricht er vor der Kamera über "brutale Momente".

In Deutschland sterben mit rund 9.000 Menschen mehr durch einen Suizid als in Folge eines Verkehrsunfalls. Umso wichtiger ist es, dass psychische Probleme wie Depressionen oder Angststörungen zunehmend Beachtung in der Gesellschaft finden. Auch deshalb gibt es den heutigen Welttag der Suizidprävention.



Stefan Lange hat selbst einen Suizidversuch überlebt. Darüber äußert sich der 54-Jährige offen vor der t-online-Kamera. Wie konnte es so weit kommen – warum wollte er sich umbringen? Wieso ist er im Gefängnis aufgewacht? Dachte er an die, die er voller Trauer zurücklässt? Wie ging es ihm danach und wie lebte er danach weiter?

Diese und weitere Fragen hat Stefan Lange in der beliebten t-online-Serie "Frag mich" beantwortet. Für die bewegenden Antworten klicken Sie einfach hier oder sehen Sie die aktuelle Ausgabe oben im Video.

Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.

