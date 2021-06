Video-Animation zeigt

In diesen Regionen wird es am Wochenende richtig warm

Die Zeit der ständigen Wetterumschwünge scheint überstanden. Jetzt ist der Sommer da. Und der zeigt sich auch am kommenden Wochenende von seiner schönsten Seite – zumindest in den meisten Teilen Deutschlands.

Ab Mittwochabend gelangen mit einer Tiefdruckzone wärmere und feuchtere Luftmassen von Westen her nach Deutschland. So steigen die Temperaturen am Donnerstag und Freitag noch mal deutlich an und erreichen fast überall Temperaturen über 20 Grad. Die wärmsten Regionen schaffen es bis zum Wochenende sogar auf bis zu 27 Grad. In einigen Teilen des Landes kommt es dann aber auch zu Gewittern, wie unsere Videoanimation zeigt.

