Diese Länder ächzen schon jetzt unter der Delta-Mutante

Der globale Corona-Trend ist seit Wochen positiv. Doch der Durchschnitt kaschiert alarmierende Lagen in einzelnen Ländern. Vor allem die Delta-Mutation treibt Fallzahlen wieder in die Höhe.

Aktuell werden pro Tag weltweit noch etwa 350.000 Neuinfektionen nachgewiesen. Die globale Zahl an Neuinfektionen fällt seit Wochen, viele Länder setzen vermehrt Lockerungen der Corona-Maßnahmen durch. Doch der positive Gesamttrend verdeckt große Probleme einzelner Länder. Schon jetzt zeichnen sich wieder alarmierende Entwicklungen ab. Dahinter stecken Virusmutationen.

Die in Indien erstmals aufgetretene und besonders ansteckende Delta-Mutante des Coronavirus breitet sich weltweit immer stärker aus – auch in Deutschland. "Es ist nicht die Frage, ob Delta die führende Variante wird, sondern wann", sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Doch wie stark hat sich die Delta-Variante bereits weltweit verbreitet? t-online zeigt anhand einer Datenanimation, in welchen Ländern die Fälle an Neuinfektionen aufgrund von Virusmutationen besonders steigen – auch trotz hoher Impfquoten, wie etwa in Großbritannien.

