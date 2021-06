Unglück in Hessen

Mann wird von ICE überfahren und getötet

21.06.2021, 16:47 Uhr | dpa, sle

Blaulicht eines Rettungswagens (Symbolbild): In Steinau ist ein Mann durch einen Zug getötet worden. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

Ein schreckliches Unglück ereignete sich am Montag in Hessen. Ein Mann wurde von einem vorbeifahrenden ICE erfasst. Die Leiche konnte noch nicht identifiziert werden.

Ein Mann ist am Bahnhof in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) von einem vorbeifahrenden Schnellzug überfahren worden. Wer der Tote ist, war nach Angaben der Offenbacher Polizei vom Montag zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Unbekannte gegen 9.30 Uhr am Montag von einem nach Frankfurt/Main fahrenden ICE erfasst.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. "Insbesondere Fahrgäste, die auf den Regionalzug um 8.36 Uhr gewartet haben, könnten den grauhaarigen Mann zuvor gesehen haben." Das Opfer hatte graue Haare, trug eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hessen entgegen.

Hunderte Unfälle mit Zügen pro Jahr

2019 starben 147 Personen bei Unfällen mit Zügen. Insgesamt gab es 452 Unfälle, bei denen Personen zu Schaden gekommen sind.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.