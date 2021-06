Leiche in Köln entdeckt

Mann ertrinkt im Rhein bei Flucht vor der Polizei

22.06.2021, 15:26 Uhr | AFP, t-online

Erneutes Unglück im Rhein: Ein Mann ist ertrunken und mehrere Kilometer flussabwärts gefunden worden. Zuvor gab es eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Bei der Flucht vor der Polizei ist ein Mann aus Rheinland-Pfalz in den Rhein gelaufen und ertrunken. Seine Leiche wurde in Köln gefunden, wie die Polizei Mayen am Dienstag mitteilte. Am Freitag war der Mann im rheinland-pfälzischen Brohl-Lützing im Landkreis Ahrweiler in den Rhein gelaufen, nachdem er ein Auto aufgebrochen hatte.

Ein Zeuge hatte ihn in Burgbrohl beobachtet und die Beamten gerufen. Der Verdächtige flüchtete mit dem Auto und verursachte auf der Bundesstraße 9 einen Unfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß weiter. Ohne zu zögern lief er ins Wasser und wurde sofort von der Strömung erfasst.

Mehrere Zeugen sahen ihn hilflos und offensichtlich in erheblichen Schwierigkeiten im Rhein treiben. Trotz einer umfangreichen Suche der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei mit zwei Hubschraubern fehlte zunächst jede Spur von dem Mann. Am Sonntagmorgen wurde im Kölner Stadtteil Ensen seine Leiche geborgen.