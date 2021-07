21 Verletzte

Großbrand in thailändischer Chemiefabrik nach Explosion

05.07.2021, 10:57 Uhr | dpa

Rauch steigt in die Luft aus einer Fabrik in der Provinz Samut Prakan: Eine massive Explosion in der Fabrik am Stadtrand von Bangkok erschütterte ein Flughafenterminal. (Quelle: Uncredited/AP/dpa)

Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht eine Fabrik in Thailand explodiert – und in Flammen aufgegangen. Mehrere Menschen wurden verletzt, weitere Brände werden befürchtet.

In Thailand ist es in einer Chemiefabrik zu einer schweren Explosion gekommen. Mindestens 21 Menschen seien bei dem Unglück verletzt worden, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Montag. Die Fabrik in Samut Prakan am südöstlichen Stadtrand von Bangkok habe Plastikschaum hergestellt.

In umliegenden Wohngegenden soll es zu schweren Schäden gekommen sein, als die Produktionsstätte in der Nacht aus noch ungeklärter Ursache explodierte. Anschließend brach ein Großbrand aus, den die Feuerwehr erst am frühen Morgen unter Kontrolle bringen konnte.

Weitere Explosionen befürchtet

Auch nach der Löschung steig weiter dichter schwarzer Rauch auf, der sogar im Stadtgebiet von Bangkok sichtbar war. Die Behörden ordneten an, Anwohner in einem Radius von fünf Kilometern umgehend in Sicherheit zu bringen, da mögliche weitere Explosionen befürchtet wurden.

Dutzende Löschfahrzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz, um die Flammen einzugrenzen. Die Erschütterung der Explosion sei noch in neun Kilometern Entfernung zu spüren gewesen, hieß es.

Auf dem Gelände der Ming Dih Chemical Company seien in fünf oder sechs Lagerhallen etwa 50 Tonnen Chemikalien gelagert worden, hieß es. Die Fabrik im Distrikt Bang Phli liegt in der Nähe des Großflughafens Suvarnabhumi International Airport.