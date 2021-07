Animierte Karte zeigt steigende Zahlen

Aus diesen Kreisen kommen neue Corona-Warnsignale

Seit sechs Tagen steigt die Corona-Inzidenz in Deutschland wieder. Eine Zeitraffer-Animation zeigt, wo es sprunghafte Anstiege gibt und welche Regionen dagegen positive Trends nehmen.

Immer mehr Menschen in Deutschland sind gegen das Coronavirus geimpft und bekommen so ein großes Stück Freiheit zurück. Dazu sorgen die sommerlichen Temperaturen für positive saisonale Effekte in der Pandemie. Die Corona-Inzidenz befindet sich auf einem niedrigen Stand, vielerorts stehen weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen an.

Doch jetzt senden vereinzelte Landkreise in Deutschland erste Warnsignale. Die Inzidenz steigt dort teils sprunghaft wieder an. Auch der Bundesdurchschnitt geht wieder in die Höhe. Eine Zeitraffer-Animation von t-online zeigt anhand von Daten des Robert Koch-Instituts, wie sich die Inzidenzen in Deutschland derzeit entwickeln.

Welche Regionen in Deutschland gerade die ersten Warnsignale senden und welche Kreise gleichzeitig als Positivbeispiele dienen, erfahren Sie im Video direkt hier oder oben im Artikel.