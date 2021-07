Regen auch in Flutgebieten

Unwetter in vier Bundesländern – Warnungen vor Überschwemmungen

24.07.2021, 19:24 Uhr | dpa, lr

Am Samstag kann es erneut zu heftigen Regenfällen, Sturmböen und lokal auch Sturzfluten kommen. In den Katastrophengebieten bieten Krisenstäbe den Anwohnern Evakuierungen an.

In Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Bayern und Baden-Württemberg könnte es am Samstagabend zu schweren Gewittern kommen. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst. Von 16 bis 23 Uhr sei demnach Starkregen mit 30 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen um die 100 Stundenkilometer und Hagel mit Korngrößen um die drei Zentimeter möglich.

In den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz haben bereits erneut Regenfälle eingesetzt. Dort sei laut Deutschem Wetterdienst mit örtlichen Niederschlägen im Bereich von maximal 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter zu rechnen; stellenweise auch nur 10 Liter. Ab Sonntagmorgen gegen 6 Uhr könne sich die Wetterlage noch verschärfen.

Am Sonntag könne es auch in ganz Deutschland zu kräftigen Gewittern kommen, teilte der Wetterdienst weiter mit. Im Westen Deutschlands müsse gebietsweise mit "mehrstündigem Starkregen" gerechnet werden.



Zum Vergleich: In der vergangenen Woche hatte flächendeckender Dauerregen mit Regenmengen von teilweise über 150 Litern pro Quadratmeter für die Hochwasser-Katastrophe in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz gesorgt. Der DWD rechnet mit keinem Extremwetterereignis dieser Dimension.

Extra-Pumpen an Talsperre im Einsatz

Aufgrund der erneuten Regenfälle im Katastrophengebiet sind die professionellen Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern, die dort im Einsatz sind, gewarnt worden. Bedingt durch noch nicht wieder hergestellte Bacheinläufe könne es schon bei geringen Regenmenge erneut zu Überschwemmungen kommen, hieß es am Samstag aus dem Innenministerium in Erfurt. Freiwillige Helfer sollen nicht mehr in die Ahr-Region anreisen und jene, die bereits vor Ort sind, so schnell wie möglich wieder abreisen.

Auch in Nordrhein-Westfalen rüsteten sich bereits hochwassergeschädigte Kommunen wie etwa Leichlingen für neuen Starkregen und legten Abflüsse frei. An der Steinbachtalsperre wurden vorsorglich Pumpenkapazitäten bereitgestellt, um den Wasserstand unterhalb einer kritischen Höhe zu halten.

THW-Helfer bauen in Schuld (Rheinland-Pfalz) eine Trinkwasseraufbereitungsanlage ab: Sie soll vor neuem Starkregen geschützt und zu einem höher gelegenen Ort gebracht werden. (Quelle: Thomas Frey/dpa)

Sturzfluten in Bayern möglich

Im Zuge einer Unwetterfront sind in einigen Teilen Bayerns bereits am Samstagnachmittag Gewitter aufgetreten und Regenschauer niedergegangen. Der Schwerpunkt soll demnach an den Alpen und dem südlichen Alpenvorland liegen. Aufgrund starker Regenfälle könne es örtlich zu Überschwemmungen kommen, hieß es.



An einigen Flüssen sei ein Erreichen der Meldestufen nicht auszuschließen, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Samstag mit. Dort seien auch extreme Sturzfluten möglich. In der Region Ostwestfalen könne es ebenfalls zu neuen Unwettern kommen. Eine akute Hochwassergefahr bestehe dort nicht.

Evakuierungsangebot in Rheinland-Pfalz

Den besonders betroffenen Kommunen in Rheinland-Pfalz sei aufgrund der Unwetterwarnungen ein Evakuierungsangebot gemacht worden. In den gefährdeten Gebieten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr sollen die Menschen demnach mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können. "Das entscheiden dann die Menschen selbst", sagte Begona Hermann, die Leiterin des Katastrophenschutzes.



Die Wetterlage sei nicht so verschärft wie in der vergangenen Woche. "Aber wir haben eine nicht mehr funktionierende Kanalisation." Daher würden sich die Regenfälle anders auswirken als noch vor zehn Tagen.

Regen am Samstagnachmittag in Euskirchen: Die Aufräumarbeiten werden trotz erneuten Schauern fortgesetzt. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)



Arbeiten erschwert

Wegen der Wetterlage könnten die Helfer nicht so intensiv arbeiten wie zuvor. Dies soll laut Hermann für eine konzentrierte Abfall-Abfuhraktion genutzt werden. Ziel sei es, die sich am Straßenrand auftürmenden Müllberge so schnell wie möglich zu beseitigen. Denn sie seien einerseits ein Seuchenherd, andererseits störten sie den Verkehr. Zudem werde der Platz benötigt, um die Kanalisation spülen zu können.

Wie der Katastrophenschutz für das Land Rheinland-Pfalz mitteilte, besteht für das bereits von den Überschwemmungen betroffene Ahrgebiet "keine akute Hochwassergefahr". Dennoch müsse dort, wo Teile der Kanalisation zerstört seien, mit einem Einlaufen von Wasser in Kellern gerechnet werden. Einwohnern der betroffenen Orte, darunter Schuld und Bad Neuenahr, würden bei Bedarf eine Notunterkunft und ein Bustransfer dorthin angeboten.

Dobrindt wünscht sich nationalen Krisenstab

Um künftig besser reagieren zu können, hat sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt währenddessen für einen ständigen nationalen Krisenstab ausgesprochen. "Ein ständiger Krisenstab Naturkatastrophen in Kombination von Bund und Ländern sollte eingesetzt werden", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". Er halte die föderalen Strukturen für richtig, aber "auch die Bündelung aller Informationen ist sehr wichtig", argumentierte Dobrindt.

Erkennbar ist aus Sicht des Ex-Verkehrsministers, dass das Wiederherstellen von Kommunikation vor Ort viel zu lange gedauert habe. "Mobilfunknetze müssen gerade im Krisenfall funktionieren. Eine mobile Aufbautruppe 'Kommunikation' sollte eingerichtet werden und sofort zum Einsatz kommen, zum Beispiel mit Drohnen und mobilen Funkzellen, wenn in Krisenlagen die Handynetze zusammenbrechen", so Dobrindt.

Der ehemalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker lobte unterdessen die Hilfsbereitschaft und Solidarität der Deutschen. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hob er das "unwahrscheinliche Volumen an Solidarität" hervor. Der Luxemburger fügte hinzu: "Das hat sich schon vor Jahren beim Oder-Hochwasser unter Beweis gestellt und zeigt sich jetzt wieder in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz." Menschen seien bei großen Problemen zu Großem fähig: "Und da haben die Deutschen mit ihrer Hilfsbereitschaft füreinander ein gutes Beispiel abgeliefert. Und das ist doch eine beeindruckende kollektive Leistung der Deutschen."

16,5 Millionen Euro gespendet

Große Spendenbereitschaft für die von der Katastrophe Betroffenen zeigte sich am Freitag beim ARD-Spendentag: Die vorläufige Bilanz der ARD-Benefizgala "Wir halten zusammen" lautete am Abend 6.538.000 Euro. Zusammen mit 10 weiteren Millionen, die im Rahmen des Spendentags mit der "Aktion Deutschland hilft" gesammelt wurden, seien so mehr als 16,5 Millionen Euro für die Opfer der Flutkatastrophe zusammengekommen, berichtete Moderator Ingo Zamperoni. Zahlreiche Künstler wie Herbert Grönemeyer, Sarah Connor oder Peter Maffay unterstützten die Spendensammlung.

Auch der Musiker Rea Garvey sprach den Freiwilligen seinen Dank aus. "Ich bin unglaublich stolz auf diejenigen, die morgens aufstehen und sagen: Heute gehe ich dahin, um meinen Nachbarn zu helfen", sagte der Sänger bei seinem Auftritt in der Gala am Freitagabend in Leipzig. Diese Menschen seien Helden.