Explosion in Chemiepark

Umweltamt: Rauch trug hochgiftige Stoffe in Wohngebiete

28.07.2021, 15:33 Uhr | dpa, joh, dru

Nach Explosion in Leverkusen: So laufen die Suche nach Vermissten und die Luftmessungen. (Quelle: Reuters)

Mit der gewaltigen Rauchwolke, die nach der Explosion im Chemiepark von Leverkusen über der Stadt aufstieg, könnten giftige Stoffe in Wohngegenden getragen worden sein, teilte das Umweltamt mit.

Nach der Explosion mit zwei Toten in Leverkusen geht das nordrhein-westfälische Landesumweltamt (LANUV) davon aus, dass die Rauchwolke hochgiftige Stoffe in umliegende Wohngebiete getragen hat. Das Amt sprach von Dioxin,- PCB- und Furanverbindungen. In den betroffenen Tanks seien unter anderem auch chlorierte Lösungsmittel gelagert worden. In welcher Konzentration die Stoffe verbreitet wurden, werde aktuell noch untersucht. Die Untersuchungen seien recht aufwendig.

Zuvor hatte das Unternehmen Currenta, das den Chempark Leverkusen betreibt, neue Details zum Unglück und zum Rettungseinsatz bekannt gegeben. Neben den Todesopfern gebe es 31 Verletzte, einer davon sei sehr schwer verletzt, sagte Geschäftsführer Frank Hyldmar am Mittwoch. Fünf Menschen werden von den Einsatzkräften noch gesucht. "Wir müssen davon ausgehen, dass wir die fünf Vermissten nicht lebend finden", sagte Hyldmar. Es handele sich bei den Vermissten um vier Currenta-Mitarbeiter und einen aus einer externen Firma.

1.500 Bürger haben sich über die Hotline bei der Feuerwehr Leverkusen gemeldet. "Da gab es viele Fragen und auch einige Meldungen von Dingen, die gefunden wurden", hieß es von der Feuerwehr. Worum es sich bei den Fundsachen genau handelte, erklärte der Einsatzleiter nicht.

Verdächtige Substanzen können unter der Hotline 0214 2605 99333 gemeldet werden.

"Hinter uns liegt ein sehr trauriger Tag"

Die Ursache der Explosion sei noch unbekannt, aber es werde alles getan, um das Unglück aufzuklären, so der Geschäftsführer. Es handele sich um ein noch nie dagewesenes Ereignis. "Hinter uns liegt ein sehr trauriger Tag", sagte Hyldmar.



Der Einsatz auf dem Gelände des Chemparks laufe derzeit noch. "Wir kontrollieren regelmäßig die Luft auf Schadstoffe, die Tests laufen nach wie vor", heißt es vom Unternehmen. Bislang habe es keine Hinweise auf Luftverschmutzung durch die Explosion gegeben.

Die Suche nach den fünf Vermissten im Chempark Leverkusen kann nach Einschätzung der Feuerwehr noch länger dauern. "Es ist die ganze Nacht gesucht worden und nachgelöscht worden und das wird heute im Laufe des Tages fortgesetzt", sagte der Leiter der Leverkusener Feuerwehr, Hermann Greven, in einem Interview mit WDR2 am Mittwochmorgen. "Bis da endgültig Klarheit herrscht, wird es noch dauern", fügte er hinzu. Von der Einsatzstelle gehe im Moment keine Gefahr aus. Rund 360 Einsatzkräfte seien nach der Explosion und dem Brand im Laufe des Tages im Einsatz gewesen.

Tanklager brannte stundenlang

Die gewaltige Explosion, die Zeugen zufolge im Umkreis von gut zehn Kilometern zu hören war, ereignete sich nach Angaben des Betreibers im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig. Eine gewaltige Rauchwolke stieg auf. Die Erschütterung war derart heftig, dass sogar mehrere Stationen des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen sie maßen. Unter anderem wurde sie an einer Station in rund 40 Kilometer Entfernung registriert.

Nach der Explosion brannte das Tanklager mit Lösungsmitteln stundenlang, ehe das Feuer am Mittag unter Kontrolle und weitgehend gelöscht war. "Die Löscharbeiten mussten warten, bis eine Stromleitung vom Netz getrennt war", erklärte die Stadt. Sogar die Feuerwehr im rund 60 Kilometer entfernten Dortmund warnte vor möglichen Geruchsbelästigungen.

Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) bestand bei einem zweiten Tank Explosionsgefahr. Der Tank habe 100.000 Liter hochentzündliche, giftige Abfallstoffe enthalten, sagte Reul. Die Feuerwehr habe die Gefahr aber bannen können. Nach Reuls Angaben waren allein 300 Feuerwehrleute im Einsatz.

Warnung für die meisten Stadtteile aufgehoben

Anwohner waren aufgefordert worden, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Erst am Nachmittag hob Leverkusen die Warnung für die meisten Stadtteile wieder auf – nur im besonders betroffenen Stadtteil Bürrig galt sie weiterhin. Wegen des möglichen Schadstoffausstoßes wurden Anwohner zudem vor dem Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten gewarnt.

"Es gibt Meldungen zu Rußablagerungen", sagte Landesgesundheitsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Eine genauere Einschätzung sei erst Ende der Woche möglich.

Der Chempark ist nach Unternehmensangaben einer der größten Chemieparks Europas. An den drei Standorten Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen sind über 70 Firmen angesiedelt.