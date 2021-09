Mitten in Live-Sendung

Bewaffnete Taliban stürmen TV-Studio – Moderator unter Druck

02.09.2021, 11:16 Uhr | rtr, loe

Taliban-Kämpfer haben das Fernsehstudio des privaten TV-Senders Afghanistan TV gestürmt. In seiner Live-Sendung setzten sie den Moderator unter Druck. Ein Kommandant meldet sich zu Wort. (Quelle: Reuters)

Der Moderator eines TV-Senders in Afghanistan ist in seiner Sendung von bewaffneten Taliban überrascht worden. Er sollte einen Kommandanten der Terrorgruppe anmoderieren. Der nutzte seinen Auftritt für eine Botschaft.

Die Taliban haben die Kontrolle über Afghanistan übernommen und damit auch über die ansässigen Medien. Deutlich wurde das in den Abendnachrichten am Freitag. Dort ging ein Moderator bei Afghanistan TV live auf Sendung – umgeben von schwerbewaffneten Kämpfern.

Der Moderator erklärte, in seiner Sendung Behauptungen über die Taliban auf den Grund gehen zu wollen und übergab dann an einen Kommandanten und Sprecher der Taliban. Der ergriff das Wort und nutzte die Gelegenheit für eine Botschaft an die Welt.

Was der Taliban-Kommandant beim martialischen Auftritt im TV-Studio über seine Pläne für Afghanistan verriet, sehen Sie oben im Video oder hier.