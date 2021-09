Klarer Trend Richtung Wochenende

Wetterkarten im Video zeigt: Hier drohen hohe Regenmengen

In diesen Regionen droht bald Starkregen

Nach hohen Temperaturen und reichlich Sonnenschein wird der Spätsommer jetzt wieder nass und stürmisch – zumindest kurzzeitig. Dabei drohen mancherorts sogar Starkregen und Hagel. (Quelle: t-online)

Wetter in Deutschland: In diesen Regionen wird es am Wochenende blitzen, donnern und sogar hageln – teils droht Starkregen. (Quelle: t-online)