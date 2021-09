Grund unbekannt

Massiver Stromausfall trifft Dresden

13.09.2021, 15:48 Uhr | dpa

Die Ursache ist noch nicht geklärt – doch in Dresden fiel am Montagnachmittag in weiten Teilen der Strom aus. Im Rathaus wurde auf ein Notstrom-Aggregat zurückgegriffen.

Die Landeshauptstadt Dresden hat zurzeit offenbar mit einem großflächigen Stromausfall zu kämpfen. Seit kurz nach 14.00 Uhr sei auch im Rathaus die reguläre Versorgung ausgefallen, sagte eine Sprecherin. "Wir arbeiten zurzeit mit einem Notstrom-Aggregat und warten auf Informationen von unserem Energieversorger."

Die Dresdner Verkehrsbetriebe teilten beim Kurznachrichtendienst Twitter zunächst mit, dass der gesamte Verkehr liegen geblieben und die Kundenhotline nicht erreichbar sei. Gegen 14.30 Uhr hieß es dann, dass der Verkehr langsam wieder anrolle – es könne aber dauern, bis alles wieder normalisiert sei. Der Grund für den Stromausfall war laut Sprecherin der Stadt Dresden zunächst nicht bekannt.