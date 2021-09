Unfall in Sächsischer Schweiz

66-Jähriger stürzt beim Klettern ab und stirbt

27.09.2021, 07:35 Uhr | dpa

Tragischer Unfall in der Sächsischen Schweiz: Ein Mann ist dort beim Klettern abgestürzt und gestorben. Seine Leiche wurde auf einem Felsvorsprung gefunden und per Hubschrauber abtransportiert.



Ein 66-Jähriger ist in der Sächsischen Schweiz beim Klettern abgestürzt und gestorben. Der Mann wurde am Sonntag leblos auf einem Felsvorsprung im Rathener Gebiet gefunden, wie die Polizei mitteilte. Bekannte hatten sich Sorgen um den Mann gemacht, als er am Freitagabend nicht zum vereinbarten Treffpunkt kam. Zunächst suchten sie ihn selbst und meldeten ihn schließlich Sonntagmittag als vermisst.



Der Leichnam wurde noch am selben Abend geborgen. Da das Opfer an einer schwer zugänglichen Stelle lag, erfolgte die Bergung zunächst per Seiltechnik. Ein Hubschrauber der Bundeswehr brachte den Leichnam schließlich an einer Winde an die Elbe. Die Polizei vermutet, dass der 66-Jährige schon am Freitagabend abgestürzt war. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.