Bei Rheindürkheim

24-Jähriger stirbt bei Badeunfall im Rhein

27.09.2021, 10:16 Uhr | AFP

Rhein in Rheinland-Pfalz: Behörden warnen wegen der starken Strömung eindringlich davor, in dem Fluss baden zu gehen. (Quelle: Francis Joseph Dean/Dean Pictures/imago images)

Der Rhein ist für seine gefährlichen Strömungen bekannt. In Rheinland-Pfalz wurde der Fluss für einen Mann nun zum tödlichen Verhängnis. Für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

In Rheinland-Pfalz ist ein 24-Jähriger bei einem Badeunfall im Rhein gestorben. Der Mann wurde am Sonntagnachmittag bei Rheindürkheim zunächst vermisst, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte. Er konnte schließlich nach intensiver Suche nur noch tot aus dem Fluss geborgen werden.

Die Umstände des tödlichen Badeunfalls waren zunächst noch unklar. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.