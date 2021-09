Nach Tornado in Kiel

In diesen Regionen besteht am Wochenende Sturmgefahr

In Kiel sorgte ein Tornado für Chaos und Schwerverletzte. Am Wochenende droht in einigen Regionen nun ein neues Sturmtief. In anderen Teilen Deutschlands wird es dagegen spätsommerlich warm.

Menschen, die durch die Luft geschleudert und ins Wasser gerissen werden, abgedeckte Dächer, herumfliegende Gegenstände: Ein Tornado hat in Kiel am Mittwoch für Verwüstung gesorgt. t-online-Wetterexpertin Michaela Koschak weiß, wie die gefährlichen Winde entstehen und warnt vor einem neuen Sturmtief am kommenden Wochenende. Während es in einigen Regionen wieder extrem stürmisch werden kann, freuen sich die Menschen in anderen Teilen Deutschlands auf eine Rückkehr des Spätsommers. Temperaturen von mehr als 20 Grad sind durchaus möglich.

Wo am Wochenende erneut ein Sturmtief droht und welche Regionen stattdessen mit mehr als 20 Grad rechnen dürfen, zeigt Ihnen Michaela Koschak im Video oben oder direkt hier.

