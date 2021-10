Unterwegs mit versteckter Kamera

So locker nehmen Gastronomen die Corona-Vorschriften

Versteckte Kamera zeigt: So locker nimmt Berlin die 2G/3G-Regel

Mit sinkenden Temperaturen füllen sich die Innenräume von Bars und Restaurants. Dort gilt die 2G- oder 3G-Regel. Mit der Kontrolle nehmen es viele Betreiber aber offenbar nicht allzu ernst.

Die schlimmste Phase der Corona-Pandemie scheint für viele Menschen überwunden und auch in Deutschlands Hauptstadt Berlin erwacht der Freizeitsektor wieder zum Leben: Überall sitzen Menschen in Cafés und Restaurants, am Abend füllen sich Bars und Clubs.

Doch jetzt bricht der Herbst an, es wird kühler. Immer mehr Menschen wollen daher gerne im Warmen sitzen. Voraussetzung dafür: Die Gäste müssen geimpft, genesen (2G) oder getestet (3G) sein.



Um hier Missbrauch vorzubeugen und lokale Corona-Ausbrüche zu verhindern, müssen die entsprechenden Nachweise gewissenhaft kontrolliert werden, zumal Schnelltests ab dem 11. Oktober kostenpflichtig sind. t-online war in Berlin mit einer versteckten Kamera unterwegs und hat überprüft, wie genau es die Gastronomen mit der Kontrolle nehmen.

Wie genau die Mitarbeiter von Bars und Restaurants in Berlin ihre Gäste auf 2G/3G kontrollieren und wie Sie reagieren, wenn sie mit Nachlässigkeiten konfrontiert werden, erfahren Sie im Video direkt hier oder oben.