Polizeigewalt in den USA

Bodycam zeigt brutale Verhaftung eines Querschnittsgelähmten

13.10.2021, 07:52 Uhr | sje, rtr

Wieder ein Fall von Polizeigewalt in den USA: Bilder einer Bodycam zeigen das brutale Vorgehen von Einsatzkräften gegen einen Querschnittsgelähmten. (Quelle: t-online - Reuters)

Schockierende Aufnahmen aus den USA: Polizisten zerren einen gelähmten Mann aus seinem Wagen, drücken ihn gewaltsam auf den Boden, schleifen ihn zum Polizeiauto – und eine Bodycam filmt alles mit.

Wieder einmal sorgen Szenen von Polizeigewalt in den USA für Aufsehen: Ende September wurde im Bundesstaat Ohio ein Schwarzer auf brutale Weise verhaftet, nachdem er der Anweisung des Polizisten, aus seinem Auto zu steigen, nicht Folge leistete. Das Problem: Der Mann ist querschnittsgelähmt, was er auch mehrfach gegenüber den Einsatzkräften betonte.

Die brutalen Szenen, die die Bodycam eines beteiligten Polizisten aufgezeichnet hat, sehen Sie hier oder oben im Video.

Der 39-Jährige geriet nach Polizeiangaben ins Visier, nachdem er ein im Zusammenhang mit einem Drogendelikt observiertes Haus verlassen hatte. Er legte nun Beschwerde gegen die Polizisten ein und behauptet, nur aufgrund seiner Hautfarbe angehalten worden zu sein.



Der Polizei zufolge wurden nach der Festnahme in seinem Auto über 22.000 Dollar gefunden. Ein Drogenspürhund habe angezeigt, dass das Geld sich zuvor in der Nähe illegaler Drogen befunden habe. Der Fahrer bestreitet jedoch, in einen Drogendelikt verwickelt zu sein. Er wird jetzt wegen Widerstands gegen seine Verhaftung belangt.