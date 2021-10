Ermittlungen in Baden-Württemberg

Seit Wochen vermisst – Autofahrer tot in Rückhaltebecken gefunden

21.10.2021, 17:34 Uhr | dpa

Einsatz in Gottmadingen: Bei Mäharbeiten hat ein Arbeiter den Porsche entdeckt, der wohl seit Wochen in dem Regenrückhaltebecken lag. (Quelle: Feuerwehr Gottmadingen)

Im Landkreis Konstanz hat ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei ein Auto in einem Regenrückhaltebecken entdeckt. Darin befand sich die Leiche einer Person, der bereits seit mehreren Wochen vermisst wurde.

Ein 44 Jahre alter Mann ist tot in seinem Auto an der Bundesstraße 34 im Landkreis Konstanz aufgefunden worden. Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei habe den Wagen des Mannes am Mittwoch in einem Rückhaltebecken bei Gottmadingen entdeckt, teilte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mit. Bei der Bergung des Wagens sei die Leiche des Mannes darin gefunden worden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt, wie die Sprecherin sagte. Der 44-Jährige soll demnach aus bislang noch unklaren Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen sein. Danach soll er einen Hang hinunter und rückwärts in das Rückhaltebecken gerutscht sein.



Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann an den Verletzungen starb, die er sich bei dem Unfall zuzog. Wann genau der Unfall passiert ist, war zunächst noch unklar. Bei dem Mann handelt es sich den Angaben zufolge um einen seit mehreren Wochen Vermissten aus dem Bodenseekreis. Weitere Angaben konnte die Sprecherin zunächst nicht machen.