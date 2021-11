Umstände unklar

Offenbar zwei Tote bei Sturz im Konzerthaus von Uppsala

02.11.2021, 21:55 Uhr | dpa

Das Konzerthaus in Uppsala: Hier sollen am Dienstagabend zwei Menschen ums Leben gekommen sein. (Quelle: Mario Aurich/imago images)

Im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala soll eine Person aus hoher Höhe gefallen oder gestürzt sein. Zwei Menschen sind offenbar tot, eine weitere Person verletzt. Die Umstände sind noch unklar.

Bei einem dramatischen Zwischenfall im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala sind nach übereinstimmenden Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten die Nachrichtenagentur TT, der Sender SVT und weitere schwedische Medien am Dienstagabend unter Berufung auf die Polizei.

Demnach war eine Person in dem Gebäude aus hoher Höhe in den Eingangsbereich gefallen oder gesprungen, auf Menschen gestürzt und gestorben. Eine andere Person starb ebenfalls, eine weitere wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

Polizei hat die Arena evakuiert

Die Hintergründe des Vorfalls im Konzert- und Kongressbau UKK blieben bis zum späten Dienstagabend unklar. Dort sollte am Abend eigentlich die Hommage "Thank You For The Music" für die beiden Abba-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus stattfinden.

Der Veranstalter MTLive schrieb auf Facebook, das Konzert müsse kurzfristig abgesagt werden. Es habe sich ein furchtbarer Vorfall im UKK ereignet. "Was wir wissen, ist, dass jemand hoch oben in der Arena gesprungen/gefallen ist und im Fallen andere Leute getroffen hat." Die Polizei habe die Arena evakuiert, alle befänden sich im Schock. Nach TT-Angaben befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 1.000 Menschen in dem Gebäude. Uppsala liegt gut 60 Kilometer nördlich von Stockholm.