Ein Mann stirbt in den Fluten

Unwetter in Sardinien: Fünf Menschen von Baum gerettet

14.11.2021, 23:29 Uhr | dpa

Ein Retter sucht von einem Hubschrauber aus nach Opfern der Unwetter in Sardinen: Ein Mann starb in den Fluten. (Quelle: vigilfuoco.tv/dpa)

Bei heftigen Unwettern auf Sardinien gab es mindestens einen Toten. Fünf Menschen retteten sich auf einen Baum und mussten per Hubschrauber befreit werden.

Auf der italienischen Insel Sardinien ist ein Mann während heftiger Unwetter von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben. Der Senior sei am Morgen in Sant'Anna Arresi im Süden mit seinem Auto stecken geblieben, ausgestiegen und vom Wasser eines über die Ufer getretenen Baches erfasst worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Die Helfer suchten danach mit mehreren Einsatzkräften nach dem Mann und fanden seine Leiche wenig später.

Weiter östlich in der Nähe der Gemeinde Villa San Pietro schloss ein angeschwollener Fluss vier Jäger ein. Am Abend waren die Einsatzkräfte dabei, die Betroffenen in Sicherheit zu bringen. In der Nähe retteten die Vigili del Fuoco per Rettungshubschrauber fünf Menschen, die sich vor den Überschwemmungen auf einem Baum in Sicherheit gebracht hatten.

Der Zivilschutz hatte für Sonntag schwere Unwetter auf Sardinien vorhergesagt und auch für Montag im Süden der Insel wieder die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Insgesamt rückten die Einsatzkräfte rund 50 Mal wegen der Unwetter aus und befreiten unter anderem Menschen, die wegen Überflutungen zu Hause festsaßen.