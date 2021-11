Schwere Corona-Erkrankung

Fitness-Star infiziert sich und schockt mit Video über die Folgen

Koma und Beatmung: Im Video zeigt ein Fitness-Star aus den USA, was eine Corona-Infektion mit seinem Körper anrichtete. (Quelle: t-online)

Er strotzte vor Kraft, hielt sich für immun gegen das Coronavirus. Dann erkrankte der ungeimpfte Bill Phillips – mit drastischen Konsequenzen. Jetzt zeigt der prominente Fitnesstrainer, was Corona aus ihm gemacht hat.



Bill Phillips steht für Kraft und einen gesunden Körper. Der Fitnesstrainer ist in den USA bekannt für seine Bücher und Videos zu Krafttraining und Ernährung. Doch nun hat er Videos veröffentlicht, die eine erschreckende Verwandlung seines Körpers zeigen.

Der 57-Jährige hatte sich im August mit dem Coronavirus infiziert, musste rund acht Wochen lang beatmet und in ein künstliches Koma versetzt werden. Beinahe hätte er die Krankheit nicht überlebt. Die Tortur hätte er mit einer Impfung vermutlich verhindern können. Doch Phillips hielt sich für immun, hatte sich dagegen entschieden. Nun richtet er einen klaren Appell an seine Fans.

Was die Corona-Infektion mit dem Körper des bekannten Fitnesstrainers angerichtet hat und was er seinen Fans nun dringend ans Herz legt, sehen Sie in unserem Video direkt hier oder oben im Artikel.