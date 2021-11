Mitten in der Krise

Spahn begrenzt Auslieferung von Biontech-Impfstoff

19.11.2021, 18:24 Uhr | dpa

In den Arztpraxen könnte bald Biontech knapp werden. Gesundheitsminister Spahn stellt einen großen Teil der Lieferungen zurück. Wer mit Biontech grundimmunisiert wurde, erhält nun meist einen anderen Impfstoff.

Das Bundesgesundheitsministerium begrenzt in den kommenden Wochen die Auslieferung des Biontech-Impfstoffs. Niedergelassene Ärzte sollen ab kommender Woche nur noch 30 Dosen Biontech-Impfstoff bekommen, Impfzentren 1.020 Dosen.

Das Bundesgesundheitsministerium betonte am Freitag, dass bis Jahresende genug Impfstoff für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung stehe. Nachdem das Präparat von Biontech bisher mehr als 90 Prozent der Bestellungen ausmache, solle aber vermehrt Moderna eingesetzt werden. Dies solle sichern, dass kurzfristig ausreichend Impfstoff verfügbar ist. Zudem verfielen eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022, was aber vermieden werden müsse.

Für Biontech sollten daher "Höchstbestellmengen" definiert werden, wie es in einem Schreiben des Ministeriums an die Länder heißt. Zuerst berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag) darüber.

KBV: Wer mit Biontech geimpft wurde, erhält nun meist Moderna

In den Praxen sei wegen der Begrenzung bei Biontech-Bestellungen ab 23. November nun aber mit deutlich erhöhtem Beratungsbedarf zu rechnen, erklärte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). "Das hat zur Folge, dass die meisten Patientinnen und Patienten, die mit Biontech im Rahmen ihrer Grundimmunisierung geimpft wurden, nun - sofern sie über 30 Jahre alt sind - eine Auffrischimpfung mit Moderna erhalten werden", sagte KBV-Vize Stephan Hofmeister.

Beide Impfstoffe seien nach vorliegenden Studiendaten und laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) gleichwertig. "Trotzdem wird es hohen Erklärungsbedarf geben, der wertvolle Zeit bindet, die für das Impfen dann fehlt", sagte Hofmeister. Dies sei wenig hilfreich, wenn vor allem schnell und viel geimpft werden solle. Generell gewinnen die Impfungen laut KBV an Tempo. Für die nächste Woche seien fast fünf Millionen Dosen bestellt worden. Das sei die bisher größte Menge, die seit Start der Impfkampagne in die Praxen geliefert werde.

Erst drei Millionen Auffrischungsimpfungen

Erst am Donnerstag hatten Bund und Länder bei einer Ministerpräsidentenkonferenz bekundet, die Impfkampagne weiter anfachen zu wollen. Gerade die Booster-Impfungen liefen in den vergangenen Wochen schleppend. Am Dienstag wurden laut RKI 312.000 Spritzen gesetzt – so viele an einem Tag wie seit August nicht mehr, wie Spahn bei Twitter erläuterte. "Die Richtung stimmt, reicht aber noch nicht, um die Dynamik zu brechen."



Insgesamt sind nun mindestens 55,9 Millionen Menschen oder 67,3 Prozent aller Einwohner vollständig geimpft. Eine Impf-Verstärkung mindestens sechs Monate danach haben inzwischen gut drei Millionen Bundesbürger bekommen.

Praxen sollen wieder wöchentlich bestellen können

Um die Impfungen stärker anzukurbeln, sollen auch praktische Lösungen her. Ab 16. November könnten Praxen wieder wöchentlich Impfstoff bestellen, nachdem man im Sommer einvernehmlich auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus umgestellt habe, erläuterte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Aufgetaute Impfstoffe könnten im Praxis-Kühlschrank dann einen Monat oder länger aufbewahrt werden.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz pochte auf rasche und breiter angelegte Angebote zu Auffrischungsimpfungen. Es würden jetzt schon ältere Menschen, deren Impfung über ein halbes Jahr her ist, auf das nächste Jahr vertröstet, monierte Vorstand Eugen Brysch.