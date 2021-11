Nach tödlichem Schiffbruch

Im Video: SOS – Deutsches Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 1" ändert Kurs

Dramatische Szenen, die sich während einer Urlaubsreise ereigneten: Ein deutsches Kreuzfahrtschiff erhält mitten auf dem Atlantik ein Signal – es soll bei hohem Wellengang helfen. Videoaufnahmen zeigen den Vorfall.



Mitten in der Nacht ist auf dem Kreuzfahrtriesen "Mein Schiff 1" am vergangenen Wochenende ein Notruf eingegangen. Eine Segeljacht sei auf dem Atlantik in Seenot geraten und niemand sonst in der Nähe. Der Kapitän entschied sich, den Kurs zu ändern und trotz hoher Wellen einen Hilfeversuch zu starten.

Die dramatischen Szenen und das tragische Ende sehen Sie hier oder im Video oben.