Animation zeigt: Wetter dreht sich am Freitag – neuer Niederschlag

Von einem Tag zum nächsten zehn Grad Temperatur-Unterschied: Das droht jetzt in Teilen Deutschlands. Ein Tiefdruckgebiet zieht herein – mit Folgen. Es gibt nicht nur starken Sturm und Regen. (Quelle: t-online)

Nach einem Temperatursturz zieht ein Tiefdruckgebiet über Deutschland. Viel Regen und Schnee sind nicht die einzigen Folgen. Zum Wochenende ändert sich die Lage noch einmal.



Zuletzt zeigten die Thermometer in Weil am Rhein 17 Grad und ließen fast vergessen, dass erst Anfang Januar ist. Doch seit Mitte der Woche ist damit vorerst Schluss: "Annette" bringt den Winter zurück. In der Folge kann es nicht nur verbreitet regnen und schneien.

Wo es Schneefall gibt und kräftig regnet, in welchen Gebieten Sie sich auf weiße Flocken einstellen können und welche Regionen Sonne erwarten können, sehen Sie hier oder oben im Video.