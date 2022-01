Fluss in Paraguay

Bericht: Vier Schwimmer mit Piranha-Bissen tot aufgefunden

07.01.2022, 20:47 Uhr | t-online, pdi

Ein Piranha (Symbolbild): Die Fische sind offenbar für den Tod mehrerer Schwimmer in Paraguay verantwortlich. (Quelle: imago images)

Schrecken in Paraguay: In Flüssen werden laut einem Medienbericht vier Schwimmer tot gefunden, ihre Leichen sind mit Piranha-Bissen übersät. Es waren nicht die einzigen Angriffe, die gemeldet wurden.

In Paraguay sind in mehreren Flüssen vier Leichen mit Bissen von fleischfressenden Piranhas entdeckt worden. Wie die englische Tageszeitung "Daily Mail" berichtet, habe es darüber hinaus noch weitere Angriffe gegeben, zum Glück gab es aber keine weiteren Todesopfer.

Aufgrund einer Hitzewelle suchen aktuell viele Menschen in Paraguay lokale Flüsse auf, um sich abzukühlen. Bei den Verstorbenen waren aber offenbar die Piranha-Angriffe nicht immer auch die Todesursache. Laut "Daily Mail" wird vermutet, dass ein 49-Jähriger einen Herzinfarkt bekam und daraufhin von den Fischen angegriffen worden sein.

Ein zweiter Angriff soll sich am Sonntag ereignet haben. Ein 20-Jähriger verschwand plötzlich, Alarm wurde ausgelöst, aber 45 Minuten später wurde der Mann tot mit Piranha-Bissen gefunden. Die Todesursache war in diesem Fall noch unklar.

Viele Angriffe in Südamerika

Darüber hinaus wurden am Sonntag noch zwei weitere Leichen mit Bissen entdeckt, auch in diesen Fällen ist bislang noch nichts über Todesursache bekannt.

Die Angriffe sind allerdings keine Einzelfälle, in Südamerika wurden zuletzt viele Vorfälle gemeldet. Es gab zwei weitere Angriffe in Paraguay, die zu schweren Verletzungen führten. In Argentinien soll einem Jugendlichen ein Zeh von den Fischen abgebissen worden sein, schreib die englische Tageszeitung. Das Land meldete zuletzt zwei Todesopfer und 20 Verletzte durch Piranhas.

Vor allem im Sommer bei heißen Temperaturen mehren sich in Südamerika die Piranha-Attacken. Es ist die Zeit, in der sich die Fische vermehren und durch die niedrigen Wasserstände nah an die Küsten kommen. Die Tiere neigen dazu, sich unter Pflanzen zu verstecken und sie bewachen ihre Eier und ihren Nachwuchs.