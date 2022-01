Von Auto erfasst

Achtjähriger stirbt nach Rodelunfall

18.01.2022, 15:30 Uhr | AFP

Tragisches Unglück in Baden-Württemberg: Nachdem er beim Rodeln vor ein Auto geschlittert war, ist ein achtjähriger Junge seinen Verletzungen erlegen.

Ein am Wochenende bei einem Rodelunfall lebensgefährlich verletzter Achtjähriger aus Baden-Württemberg ist gestorben. Der Junge erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Pforzheim am Dienstag mitteilte. Der Achtjährige war am Sonntag an einem Rodelhang in Freudenberg mit einem fahrenden Auto zusammengestoßen.

Der Junge rodelte mit einem lenkbaren Schlitten einen Hang neben einer Landstraße herunter. Ein 77-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, dass das Kind auf die Fahrbahn zusteuerte. Das Auto erfasste den Jungen auf der Straße frontal. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauerten an.