250 Kilo schwerer Sprengkörper

Deutscher Blindgänger explodiert und verletzt britische Fischer schwer

20.01.2022, 21:53 Uhr | dpa, ann

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist unter einem Boot vor der Küste Großbritanniens detoniert. Fünf Besatzungsmitglieder müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Eine deutsche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat einen Unfall mit mehreren Verletzten auf einem Fischerboot vor der englischen Grafschaft Norfolk verursacht. Wie die britische Stelle für Seeunfalluntersuchung (Marine Accident Investigation Branch) am Donnerstag mitteilte, hatten sich die Netze der Fischer an dem Blindgänger verfangen. Der Sprengsatz detonierte zwar noch am Meeresgrund, aber die dadurch ausgelöste Stoßwelle war so stark, dass sie das Fischerboot heftig ins Schwanken brachte. Fünf der sieben Besatzungsmitglieder wurden schwer verletzt.

Auch das Fischerboot wurde am Rumpf und der Maschine schwer beschädigt. Die Mannschaft wurde vom Rettungsboot eines Schiffs aufgenommen, das gerade in der Nähe war und später ins Krankenhaus gebracht. Experten stellten fest, dass es sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe deutscher Machart aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Der Vorfall hatte sich bereits im Dezember 2020 ereignet.

Zehntausende Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg stecken noch im Boden oder liegen auf dem Meeresgrund. Allein auf Berlin fielen rund 440.000 Bomben, Experten schätzen, dass noch heute 3.000 Blindgänger unter der Hauptstadt unentdeckt sind. Sie werden oft bei Bauarbeiten gefunden, ganze Straßenzüge werden dann evakuiert, die Bombe entschärft oder kontrolliert gesprengt.

Die Sprengstoffexperten sind routiniert, immer wieder aber kommt es zu schweren Unfällen: In Göttingen kostete die Explosion einer Fliegerbombe bei einer missglückten Entschärfung 2010 drei Menschen das Leben.