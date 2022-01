Katastrophe in Westafrika

Mindestens 17 Tote und 59 Verletzte nach Lkw-Explosion in Ghana

21.01.2022, 04:47 Uhr | dpa

Menschen in Accra (Symbolbild): In der Stadt hat es eine verheerende Explosion gegeben. (Quelle: Salvo Kotey/imago images)

Bei einem Zusammenprall eines Motorrads mit einem Lastwagen ist eine große Menge Sprengstoff detoniert. Die Explosion hinterließ einen riesigen Krater und zerstörte Dutzende Gebäude.

Bei der Explosion eines mit Sprengstoff beladenen Lkws im Westen Ghanas sind am Donnerstag mindestens 17 Menschen getötet worden. Wie Informationsminister Kojo Oppong Nkrumah weiter mitteilte, wurden 59 Menschen verletzt – einige davon seien in "kritischem Zustand". Polizeiangaben zufolge war der Lkw einer Bergbau-Firma in Apiate, etwa 300 Kilometer westlich der Hauptstadt Accra, mit einem Motorrad kollidiert, was zu der gewaltigen Detonation führte.

Ministeriumsangaben zufolge war laut ersten Erkenntnissen ein "drittes Fahrzeug" an dem mutmaßlichen "Unfall" beteiligt. Dieser ereignete sich demnach in der Nähe eines Stromtransformators.

Sprengstoff-Experten versuchen, zweite Explosion zu verhindern

Die Explosion hinterließ einen riesigen Krater und zerstörte dutzende Gebäude. Bilder zeigten, wie Einheimische zur Unfallstelle eilten. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Ein Team von Sprengstoffexperten der Polizei und der Armee war laut Regierungsangaben im Einsatz, um "eine zweite Explosion zu verhindern" und Sicherheitsmaßnahmen nach der Explosion zu ergreifen.

Wie die örtliche Polizei mitteilte, waren die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser der Region gebracht worden. Sie forderte die umliegenden Dörfer auf, Schulen und Kirchen zu öffnen, um Opfer aufzunehmen. Der Arzt Joseph Darko, der im Krankenhaus von Apiate arbeitet, erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass fünf der Opfer dorthin gebracht worden seien. Darunter war ein "fünfjähriges Kind, das sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befindet".

Präsident Nana Akufo-Addo beklagte auf Twitter "den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung von Eigentum". Der Staatschef des westafrikanischen Landes fügte hinzu: "Es ist ein wirklich trauriger, unglücklicher und tragischer Vorfall".