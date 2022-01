"Wir sind nicht mehr die, die wir waren"

Im Video: Betroffene enthüllen Corona-Folgen, die ihr Leben bestimmen

Die Infektion hat ihr Leben verändert: Die Loebers leiden an Long Covid – die Auswirkungen zeigen sich sogar in Aufnahmen des Gehirns. (Quelle: t-online)

Nach der Corona-Infektion werden sie nicht mehr richtig gesund. Die Auswirkungen auf den Alltag sind schwerwiegend. Eine Untersuchung erschüttert das Ehepaar besonders.



Heute sind sie nicht mehr die, die sie einmal waren, erzählen Sybille und Marcus Loeber vor der t-online-Kamera. Im Oktober 2020 erkrankte das Ehepaar an Covid-19. Nach anderthalb Monaten versuchten sie, in ihren Alltag zurückzukehren und stellten fest: Der Körper funktioniert nicht mehr wie vorher. Als sie in eine Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf aufgenommen und ärztlich durchgecheckt werden, erfahren sie, was mit ihnen los ist. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind niederschmetternd.

Mit welchen Symptomen das Ehepaar auch heute noch kämpft, welche Diagnose besonders schockierend war und warum beide sagen, dass sie heute andere Menschen sind, sehen Sie hier oder oben im Video.