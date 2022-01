Ethnisch motivierte Gewalt?

Streit in Nachtclub eskaliert – 19 Tote in Indonesien

25.01.2022, 18:07 Uhr | AFP

Der ausgebrannte Club in Sorong: Dort waren am Dienstag viele Polizisten auf den Straßen, um weitere Gewalt zu verhindern. (Quelle: dpa)

Bei einem Diskotheken-Brand in der indonesischen Stadt Sorong sind 18 Menschen getötet worden, eine Person wurde erstochen. Die Polizei spricht von einem "längeren Konflikt" – und zeigt Präsenz auf den Straßen.



Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen und einem Brand in einer Diskothek in Indonesien sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei der Stadt Sorong in der indonesischen Provinz West-Papua mitteilte, starben 18 Menschen in dem Feuer. Ein weiterer Mensch wurde erstochen.

Sorongs Polizeichef Ary Nyoto Setiawan sagte, die Zusammenstöße im Club "Double O" am späten Montagabend seien die Folge eines "längeren Konflikts" gewesen, der bereits am Samstag begonnen habe. Nach Angaben eines Polizeisprechers gingen Angehörige verschiedener ethnischer Gruppen mit Macheten, Pfeilen und Brandsätzen aufeinander los. Untersucht wird noch, was die Gewalt genau auslöste und wie der Brand ausbrach.



Die Feuerwehr konnte das Feuer erst am Dienstagmorgen löschen. Vor dem vom Rauch geschwärzten Gebäude lag auch ein ausgebranntes Auto. Sorong ist die größte Stadt in der Provinz West-Papua und eine wichtige Hafenstadt. Wie ein AFP-Reporter berichtete, waren am Dienstag viele Polizisten auf den Straßen, um weitere Gewalt zu verhindern. Die Regionalpolizei von West-Papua nahm nach Angaben des Sprechers zudem Kontakt zu Religions- und Stammesführern auf.