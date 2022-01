Wetteraussichten im Video

Sturmgefahr: "Bitte nicht in den Wald gehen"

Sonne, Schnee und Sturm: Das Wochenendwetter in Deutschland wird turbulent. (Quelle: t-online)

Auf "Marie" folgt gleich das nächste Tiefdruckgebiet – und das bringt einen Sturm nach Deutschland. Besonders im Flachland kann dieser gefährlich werden. Ob er auch Ihre Region treffen wird, zeigen die t-online-Wetterkarten.

Zwei Tiefdruckgebiete ziehen über Deutschland und bringen Bewegung in das Wetter. "Marie" bringt zunächst Schnee, hinter der Front wird es jedoch richtig sonnig. Am Samstag kann es dann aber gefährlich werden: Der hereinziehende Sturm hat es in sich.

Wo genau Sie am Wochenende Vorsicht walten lassen müssen und wo es Chancen auf Schnee gibt, sehen Sie hier oder oben im Video.

