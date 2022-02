Unfall in Mannheim

Auto reißt Loch in Supermarkt – ein Verletzter

05.02.2022, 10:41 Uhr | t-online, NoS

Blaulicht: Ein 22-jähriger Mann ist in Mannheim mit seinem Auto gegen die Wand eines Supermarkts gekracht. (Symbolbild) (Quelle: fotojog/Getty Images)

In Baden-Württemberg konnte ein junger Mann sein Fahrzeug offenbar nicht mehr unter Kontrolle halten – und crashte gegen einen Supermarkt und einen Baum. Der Gesamtschaden wird auf zehntausend Euro geschätzt.

Am frühen Samstagmorgen ist in Mannheim ein 22-jähriger Mann mit seinem Auto gegen die Wand eines Supermarkts gekracht. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer vermutlich zu schnell unterwegs und kam deshalb auf Ladenhöhe von der Fahrbahn ab.

Der Peugeot sei erst gegen die Hausfassade geprallt und anschließend an einem Baum zum Stehen gekommen. Dabei habe der Pkw ein circa ein Quadratmeter großes Loch in die Wand gerissen und einen Totalschaden erlitten. Rund 10.000 Euro betrage der Gesamtschaden des Unfalls, so die Polizei. Der Fahrer wurde leicht verletzt.