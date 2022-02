Nahe Musée d'Orsay

Großbrand im Zentrum von Paris ausgebrochen

06.02.2022, 19:15 Uhr | dpa

Blaulicht (Symbolbild): Nahe des historischen Musée d'Orsay in Paris ist ein Brand ausgebrochen. (Quelle: Udo Herrmann/imago images)

Noch ist vieles unklar: In der französischen Hauptstadt steht im Zentrum ein Gebäude in Flammen. Dort ist offenbar ein Baugerüst in Flammen geraten.

Ein Großbrand ist im Zentrum von Paris ausgebrochen. Wie das Rathaus des 7. Arrondissements am Sonntagabend auf Twitter mitteilte, brannte es auf dem Quai Anatole France. Passanten sollten die Gegend meiden.



Die Feuerwehr sei vor Ort. Die Adresse liegt in unmittelbarer Nähe der Residenz des deutschen Botschafters und gut 350 Meter entfernt vom Musée d'Orsay.

Informationen zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht. Weder Feuerwehr noch Polizei waren zunächst für weitere Angaben zu erreichen. Auf Videos des Brands, die auf Twitter veröffentlicht wurden, war zu sehen, dass ein Baugerüst an der Fassade des Gebäudes aufgebaut war. Laut dem Sender BFMTV war in dem brennenden Gebäude früher das Industrieministerium untergebracht.