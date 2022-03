Mehrere Sitzreihen in Flammen

Großes Feuer im NFL-Stadion der Denver Broncos

25.03.2022, 02:51 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem amerikanischen Footballstadion hat es massive Schäden gegeben. In der NFL-Arena, in der die Denver Broncos zu Hause sind, waren zum Zeitpunkt des Feuers etwa 100 Menschen.

Im Footballstadion der Denver Broncos hat es gebrannt. Auf von der Feuerwehr veröffentlichten Fotos waren meterhohe Flammen auf der Tribüne zu sehen. Nach Informationen der US-Nachrichtenagentur AP vom Donnerstag (Ortszeit) gab es keine Verletzten bei dem Brand, der mehrere Sitzreihen zerstört und auf einer Fläche von mehr als 90 Quadratmetern für massive Schäden gesorgt habe. Offenbar waren auch die VIP-Räume betroffen.

Die Ursache für das Feuer in der NFL-Arena war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes waren den Angaben zufolge etwa 100 Menschen bei einer Veranstaltung im Stadion, allerdings auf einer anderen Ebene. Die NFL befindet sich in der Pause, erst im Herbst beginnt die nächste Saison.